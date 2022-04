Perseverance raggiunge la seconda destinazione

Dopo aver percorso circa 5 Km, Perseverance ha raggiunto la destinazione finale, ovvero l’ingresso del delta del fiume che miliardi di anni fa alimentava il lago all’interno del cratere Jezero. Nei prossimi giorni inizierà quindi la seconda campagna scientifica con la raccolta di altri campioni di roccia che potrebbero confermare la presenza della vita in un passato molto remoto.

Il viaggio verso il delta del fiume, denominato Three Forks, è iniziato il 14 marzo. Perseverance ha impiegato circa un mese per percorrere 5 Km, sfruttando principalmente il suo sistema di navigazione autonomo (AutoNav). Durante il percorso sono state utilizzate 10.744 immagini scattate dalla Navcam per guidare il rover, evitando 55 ostacoli.

Lo scorso 6 aprile, Perseverance ha visto il suo paracadute utilizzato per rallentare la discesa su Marte il 18 febbraio 2021. La nuova campagna denominata Delta Front prevede la raccolta di almeno otto campioni di roccia nei prossimi sei mesi terrestri. Il rover ha già raccolto otto campioni all’interno del cratere Jezero. Verranno riportati sulla Terra con la missione Mars Sample Return.

Behold the “bacon strip.” Now that I’ve made it to the delta, I’m getting a closer look at this section of light-colored rock my team’s been eyeing. Could it be mudstone from the ancient lake? One of many things to check out in my new science campaign: https://t.co/uSbzO0bYRC pic.twitter.com/jBl0PSW1vq

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2022