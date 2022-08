Ingenuity completa il 30esimo volo su Marte

Dopo una pausa forzata di oltre due mesi, Ingenuity ha completato il 30esimo volo su Marte. L’elicottero ha tuttavia percorso una distanza molto breve, in quanto gli ingegneri della NASA dovevano verificare il corretto funzionamento dei vari componenti, tra cui il pannello solare. Nel frattempo, Perseverance si prepara a raccogliere altri campioni di roccia nella area denominata Enchanted Lake.

Ingenuity doveva effettuare solo cinque voli dimostrativi, ma successivamente la NASA ha deciso di utilizzare l’elicottero come “aiutante” di Perseverance. Le estreme condizioni atmosferiche hanno già causato la rottura di un inclinometro, quindi l’agenzia spaziale statunitense ha deciso di sospendere i voli durante l’inverno marziano. Nonostante la ridotta quantità di luce che colpisce il pannello solare, la carica delle batterie è sufficiente per un volo di breve durata.

The #MarsHelicopter is back in flight! After a two-month hiatus, the rotorcraft did a short hop over the weekend so the team can check its vitals and knock some dust off the solar panel.

Learn more about why the team wanted a simple Flight 30: https://t.co/02Bn48aQ3Y pic.twitter.com/bnCUG794Ks

— NASA JPL (@NASAJPL) August 22, 2022