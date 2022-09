Ingenuity vola su Marte per la 31esima volta

Mentre la NASA è impegnata nella risoluzione dell’ennesimo problema tecnico che riguarda il razzo SLS, la missione in corso su Marte prosegue senza intoppi. L’agenzia spaziale statunitense ha comunicato che Ingenuity ha completato con successo il suo 31esimo volo. Il compagno di viaggio Perseverance è invece in viaggio verso la zona denominata Enchanted Lake, dopo aver raccolto 12 campioni di roccia.

Ingenuity continua a stupire

Come è noto, il piccolo elicottero doveva effettuare solo cinque voli dimostrativi su Marte. L’inatteso successo ha spinto la NASA a proseguire la missione, assegnando ad Ingenuity il compito di “apripista” per il rover. Dal 19 aprile 2021 allo scorso 6 settembre sono stati completati 31 voli. Il 30esimo, avvenuto dopo una lunga sosta, è servito solo per verificare il funzionamento dei sistemi di bordo e l’autonomia delle batterie ricaricate con il pannello solare.

We had liftoff!#MarsHelicopter completed a successful Flight 31 on September 6. Ingenuity flew 318 ft (97 m) west towards the Jezero river delta, in 55.6 seconds. ⬆️ Max Altitude: 33 ft (10 m)

➡️ Distance: 319 ft (97.2 m) More: https://t.co/pJGZuwtbPy pic.twitter.com/OInuN4KqFj — NASA JPL (@NASAJPL) September 7, 2022

La NASA ha confermato che il volo del 6 settembre è stato completato con successo. L’elicottero ha percorso 97,2 metri verso ovest, raggiungendo un’altitudine massima di 10 metri. La distanza è stata coperta in 55,6 secondi alla velocità di 4,75 m/s (17,1 Km/h). Ingenuity scatta foto che possono servire a Perseverance, quindi deve rimanere abbastanza vicino al rover (che funziona da ponte radio) per inviare i dati sulla Terra.

Da fine luglio, il compito del piccolo drone è diventato più importante. I dati raccolti su Marte verranno infatti utilizzati per la missione Mars Sample Return. Il Sample Retrieval Lander porterà sul Pianeta Rosso due elicotteri simili a Ingenuity che verranno utilizzati come soluzione di backup per raccogliere i contenitori lasciati sul terreno da Perseverance.