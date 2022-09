Artemis I: tentativo di lancio il 23 settembre?

La NASA ha fornito ulteriori informazioni sulla riparazione in corso e due possibili date per il lancio del razzo SLS (Space Launch System). Come è noto, il secondo tentativo è stato annullato a causa di una perdita di idrogeno liquido durante il caricamento. L’agenzia spaziale statunitense deve tuttavia rispettare diversi “vincoli”, tra cui quelli dovuti alle prossime missioni.

Lancio previsto per il 23 settembre

Il lancio del razzo SLS per la missione Artemis I era inizialmente previsto per il 29 agosto, ma è stato annullato per colpa di un sensore di temperatura che misurava valori sbagliati. Il secondo tentativo, previsto per il 3 settembre, è stato invece annullato a causa della fuoriuscita di idrogeno liquido dall’interfaccia (nota come “quick disconnect“) che collega la conduttura al serbatoio dello stadio principale. La NASA ha successivamente deciso di effettuare le riparazioni sulla base di lancio.

Come si può vedere nell’immagine, i tecnici ha costruito una protezione intorno all’area di lavoro e avviato la sostituzione di due guarnizioni, responsabili della perdita di idrogeno liquido. Verranno quindi effettuati vari test per verificare la tenuta a temperatura criogenica. Ciò avverrà non prima del 17 settembre, quando si procederà al caricamento del propellente (idrogeno e ossigeno liquido) nei due stadi del razzo.

La NASA ha intanto chiesto alla Space Force di estendere la durata della certificazione del sistema di terminazione del volo. Le batterie del sistema dovrebbero essere nuovamente testate, ma ciò è possibile solo nel VAB (Vehicle assembly Building). L’agenzia spera di effettuare il lancio alle ore 12:47 italiane del 23 settembre (finestra di lancio ampia due ore e ritorno della navicella Orion il 18 ottobre). Un’altra finestra di lancio (70 minuti) si aprirà alle 17:37 del 27 settembre (rientro della Orion il 5 novembre).

La NASA ha escluso il 26 settembre perché il Deep Space Network dovrà ricevere i dati dalla missione DART. Il 3 ottobre è invece previsto il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX per la missione Crew-5.

Tute spaziali di Axiom per Artemis III

La NASA aveva affidato a due aziende il compito di progettare le tute spaziali che gli astronauti indosseranno sulla Luna durante la missione Artemis III. Dopo un’attenta valutazione sono state scelte le tute di Axiom Space che riceverà un finanziamento di 228,5 milioni di dollari.