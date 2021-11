Dart Mission: in partenza verso l'asteroide (immagini LIVE)

Saranno le 7.20 ora italiana quando partirà il vettore SpaceX Falcon9 con a bordo la sonda Double Asteroid Redirection Test (DART), il cui scopo è quello di andarsi a schiantare contro un asteroide a 11 milioni di km dalla Terra per tentare di mutarne l'orbita e misurare gli effetti di questo impatto. Tutto è pronto per un'operazione che parte oggi, ma che terminerà soltanto con lo scontro su Didymos previsto nel mese di settembre 2022.

Mission DART: le immagini in diretta

Qui le immagini in diretta del lancio di questa storica missione, incredibilmente simbolica per il modo in cui l'uomo, per la prima volta, tenta di difendere proattivamente il Pianeta Terra da una minaccia proveniente dallo Spazio:

Va ricordato come questo asteroide non sia in alcun modo pericoloso per la Terra, in realtà: si tratta di una missione esplorativa, pensata per comprendere gli effetti di un impatto calcolato e la capacità di DART di spostare l'orbita di un eventuale corpo celeste che in un futuro più o meno lontano possa minacciare il nostro Pianeta. In passato eventi simili sono stati ricollegati a immani tragedie (tanto che se ne ipotizza essere la causa della scomparsa dei dinosauri) e oggi l'umanità ha chiaramente il dovere di studiare questo rischio potenziale per mettersene al sicuro.

La missione odierna ha questa finalità: ricerca e sviluppo, per arrivare a creare uno scudo in grado di intercettare le minacce e proteggere il Pianeta Terra dal minacce che i telescopi potrebbero identificare con molti mesi di anticipo.

Update

Missin Dart partita.