Artemis I: lancio del razzo posticipato ad ottobre?

La NASA ha dovuto annullare il lancio del razzo SLS (Space Launch System) per la seconda volta. Durante il caricamento del propellente è stata rilevata la fuoriuscita di idrogeno liquido che i tecnici non sono riusciti a fermare. L’agenzia spaziale statunitense dovrà ora decidere se sfruttare le finestre di lancio di fine mese oppure rimandare tutto al mese di ottobre.

Lancio posticipato a fine ottobre?

La perdita di idrogeno liquido, maggiore di quella del 29 agosto, è stata rilevata alle ore 13:23 italiane. I sensori hanno segnalato la fuoriuscita di propellente nel “quick disconnect”, l’interfaccia che collega la conduttura da 8 pollici alla base dello stadio principale del razzo. Qualche minuto prima era stato rilevato un incremento inatteso di pressione. Gli ingegneri e i tecnici hanno provato varie soluzioni per risolvere il problema. Dopo il terzo tentativo fallito, la NASA ha deciso di annullare il lancio e avviare lo svuotamento dei serbatoi.

I manager della missione Artemis I hanno successivamente comunicato che il terzo tentativo di lancio non verrà effettuato all’inizio del mese (c’erano altre due finestre di lancio il 5 e 6 settembre). In base ai dati raccolti, la NASA comunicherà se la riparazione (sostituzione di una guarnizione) verrà effettuata sulla base di lancio o all’interno del VAB (Vehicle Assembly Building).

Nel primo caso, la procedura avverrà a temperatura criogenica, ma dovranno essere rispettati rigidi vincoli ambientali. Nel secondo caso, la procedura avverrà a temperatura ambiente e il razzo non potrà ritornare sulla base di lancio a fine mese (ci sono 14 finestre di lancio tra il 19 settembre e il 4 ottobre).

C’è anche un altro vincolo da rispettare. La certificazione per il sistema di terminazione del volo dura 25 giorni. Dopo questo periodo di tempo è obbligatorio riportare il razzo nel VAB per ripetere i test. Per questo motivo le finestre di lancio del 5 e 6 settembre sono state escluse. È molto probabile che il terzo tentativo verrà effettuato a fine ottobre (ci sono 11 finestre di lancio tra il 17 e 31 ottobre).