Perseverance trova tracce di composti organici

Perseverance ha trovato tracce di composti organici su Marte. Non è possibile però confermare la presenza di vita passata sul Pianeta Rosso. È necessario attendere l’arrivo sulla Terra del campione di roccia prelevato dal rover. Ciò avverrà non prima del 2033 con la missione Mars Sample Return.

Perseverance si trova attualmente nel delta del fiume che miliardi di anni fa alimentava il cratere Jezero. Il rover ha finora raccolto quattro campioni di roccia sedimentaria (gli altri otto sono di natura ignea), l’ultimo dei quali (Bearwallow) è stato prelevato il 3 agosto dalla roccia Wildcat Ridge (visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo).

In #SamplingMars, I’m building a real science treasure chest, and my latest samples may be the most valuable yet. Some have organic molecules – but from ancient biology, or another process? Sending them back to Earth could help us figure it out.

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 15, 2022