Perseverance ha rilasciato sei campioni di roccia

Dopo aver individuato la zona più adatta, la NASA ha iniziato a creare un deposito di campioni sul suolo marziano. I primi tre sono stati rilasciati da Perseverance a fine dicembre 2022. Il rover ha rilasciato altri tre campioni tra il 4 e il 10 gennaio. Nel frattempo, Ingenuity è pronto per il 39esimo volo previsto per oggi.

Perseverance ha raccolto finora 18 campioni (uno di atmosfera, 15 di roccia e due di regolite), dieci dei quali verranno rilasciati sul terreno per creare un deposito di backup. Questi campioni verranno prelevati da due elicotteri droni (simili a Ingenuity) durante la missione Mars Sample Return, se il rover non riuscirà a consegnare gli altri al Sample Retrieval Lander.

Il rilascio nella zona denominata Three Forks seguirà un percorso predefinito. L’operazione dovrebbe essere completata entro fine mese. Perseverance ha rilasciato finora sei campioni, l’ultimo dei quali è stato prelevato il 6 settembre 2021 dalla roccia Rochette.

Fond memories! My very first rock core, from back in Sept. 2021, now sits sealed up and waiting for potential return to Earth. Six of 10 sample tubes are now down in my backup set. pic.twitter.com/twVsw3MFVX

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 10, 2023