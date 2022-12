Perseverance raccoglie due campioni di regolite

Mentre la navicella Orion si dirige verso la Terra, su Marte continua la missione di Perseverance e del suo assistente Ingenuity. Il rover ha raccolto i primi due campioni di regolite nel delta del fiume che miliardi di anni fa alimentava il cratere Jezero. L’elicottero ha invece completato il 35esimo volo e si prepara per il 36esimo.

Perseverance ha finora raccolto 15 campioni di roccia (8 ignee e 7 sedimentarie). Come anticipato a novembre, il rover ha raggiunto la zona in cui sono stati prelevati due campioni di regolite (Atmo Mountain e Crosswind Lake) da piccole dune di sabbia e polvere, denominate Observation Mountain.

Doubling up! I’ve taken a second sample of loose material from this sandy ripple. #SamplingMars this way adds a new dimension to my other rock cores. See why both engineers and scientists could learn a lot from this material: https://t.co/rEAPXwoejj pic.twitter.com/QrsGUZiaar

