Perseverance continua l'esplorazione marziana

La missione Artemis I ha ovviamente attirato l’attenzione degli appassionati di spazio e dei media. Un’altra importante missione è in corso da oltre due anni, ovvero quella che vede protagonisti Perseverance e il suo fedele compagno Ingenuity. La NASA ha comunicato che il rover è impegnato nell’esplorazione di una zona con rocce arenarie. L’elicottero era invece pronto per il 34esimo volo.

Perseverance si trova attualmente nell’area denominata Yori Pass, vicina alla base del delta del fiume che miliardi di anni fa alimentava il cratere Jezero. La zona è molto interessante perché le arenarie sono composte da materiali trasportati dall’acqua prima di diventare roccia. C’è un’elevata probabilità di trovare composti organici e firme biologiche, quindi il rover ha effettuato un’abrasione superficiale e preleverà un campione nei prossimi giorni.

Do I geek out about cool-looking sandstone? You bet.

A shallow scouring with my drill’s abrasion bit shows this rock has veins of lighter material inside. Could it hold clues about ancient life? Time for more #SamplingMars.

