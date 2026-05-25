 Questo drone vola a 730 km/h: il record di un progetto amatoriale
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Questo drone vola a 730 km/h: il record di un progetto amatoriale

Due appassionati hanno stabilito il nuovo record mondiale con l'unità Blackbird, un drone capace di volare alla velocità di ben 730 km/h.
Questo drone vola a 730 km/h: il record di un progetto amatoriale
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Due appassionati hanno stabilito il nuovo record mondiale con l'unità Blackbird, un drone capace di volare alla velocità di ben 730 km/h.
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Si chiama Blackbird (ma non ha nulla a che fare con la canzone dei Beatles) il drone più veloce al mondo. Ha raggiunto i 730 km/h o le 453 mph per dirla con un’altra unità di misura. Non è il frutto di un progetto militare top secret, né di un’azienda specializzata nel produrre questo tipo di dispositivi, ma dell’iniziativa amatoriale portata avanti da due appassionati. Gli autori sono Aidan e Ben, già noti a chi segue questo ambito.

Il drone amatoriale che vola a 730 km/h

Il record precedente apparteneva all’ultima evoluzione del Peregreen, fermatosi però qualche mese fa a 656 km/h. Per ottenere il nuovo primato sono state utilizzate pale in fibra di carbonio per la costruzione delle eliche, realizzate a mano appositamente e configurate in modo da generare il minor attrito possibile durante la corsa. L’aria è veicolata esattamente dove serve, con benefici in termini di stabilizzazione e aerodinamica.

Il video qui sopra è stato registrato nella seconda giornata di test. Durante la prima, qualcosa è andato storto e un’unità è andata persa, dopo l’interruzione della comunicazione. È stata ritrovata distrutta in una proprietà privata (fortunatamente senza provocare danni). Avendo a disposizione batterie solo per due voli e con il maltempo all’orizzonte, Aidan e Ben hanno deciso di fare un tentativo sottovento e un altro controvento: nel primo sono arrivati ai 730 km/h già citati, nel secondo a 639 km/h, comunque sufficienti per finire in cima alla classifica.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale Drone Pro Hub. Lì, presto saranno messe a disposizione tutte le risorse fai-da-te per costruire un drone come Blackbird, con tanto di componenti, specifiche e progetti da dare in pasto alle stampanti 3D. Inizialmente saranno a pagamento.

Le prime versioni saranno a pagamento. Abbiamo investito molto tempo, impegno e ingenti risorse per arrivare a questo punto, quindi stiamo cercando di recuperare parte dei costi per poterci dedicare maggiormente a questo progetto.

Fonte: Drone Pro Hub, YouTube

Pubblicato il 25 mag 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
25 mag 2026
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