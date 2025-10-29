 A 585 Km/h, Peregreen 3 è il drone più veloce al mondo
Record per Peregreen 3, il drone stampato in 3D che ha toccato 585 Km/h: un progetto fai da te che unisce passione, tecnologia e design.
Luke Maximo Bell su YouTube

È stato battezzato Peregreen 3 ed è il drone più veloce al mondo: ha raggiunto i 585 Km/h. Curiosamente, proprio come quello più piccolo, è il risultato di un progetto fai da te, animato solo dall’ingegno e dalla volontà di lasciare il segno. Lo ha realizzato Luke Maximo Bell, filmmaker e creativo sudafricano con la passione per i quadcopter non convenzionali, in collaborazione con il padre Mark.

Peregreen 3 è il drone più veloce del mondo

Bell già deteneva già il record precedente, battuto però dal Fastboy 2 del ticinese Samuele Gobbi, capace di arrivare a 557 Km/h. È stato un stimolo sufficiente per mettersi nuovamente al lavoro e spingersi oltre, spendendo tra l’altro migliaia di dollari per centrare l’obiettivo. L’intero processo è stato documentato nel video qui sotto, pubblicato su YouTube nei giorni scorsi.

Il design non è quello di un drone classico, ma somiglia di più a un missile in miniatura. Alla base c’è lo stesso telaio utilizzato per il modello precedente, ma il resto della struttura è stata progettata da zero, impiegando il filamento per stampa 3D più resistente sul mercato, il Fiberon PA6-CF in nylon rinforzato con fibra di carbonio. Questo non ha solo garantito la tenuta alle sollecitazioni durante il volo, ma anche al calore generato internamente.

Nulla è stato lasciato al caso, dalle dimensioni delle eliche alle componenti montate per il raffreddamento ad acqua. Impossibile a queste velocità pilotarlo a vista: Bell lo ha fatto indossando un visore, in soggettiva.

Peregreen 3 non è certo destinato a diventare un prodotto commerciale, ma testimonia quanto determinazione e impegno possano portare a risultati di assoluto rilievo. Un’ultima curiosità: a 585 Km/h, l’autonomia garantita dalle batterie in dotazione scende ad appena 23 secondi. Troppo poco, certo, per pensare a un utilizzo che non sia quello dimostrativo, ma calcolatrice alla mano sono sufficienti per percorrere oltre 3,7 Km.

Pubblicato il 29 ott 2025

Cristiano Ghidotti
29 ott 2025
