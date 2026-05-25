 Niente corrente con il Kit Telecamera Esterna con Pannello Solare di Tapo
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Niente corrente con il Kit Telecamera Esterna con Pannello Solare di Tapo

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Niente corrente con il Kit Telecamera Esterna con Pannello Solare di Tapo
Tecnologia Casa e Domotica
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Questa telecamera è completa di tutto. Resistente alle intemperie, puoi sfruttarlo in qualsiasi angolo all’esterno di casa tua per tenere tutto sotto controllo. Questa videocamera di sorveglianza può essere connessa alla rete WiFi o tramite connettività 4G LTE inserendo una scheda SIM. Il pannello solare ricarica la batteria da 10.000 mAh della telecamera e garantisce con soli 45 minuti di luce solere una grande operatività.

Tapo C665G KIT Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili con Pannello Solare, 4K 8MP, con SIM 4G LTE, Pan/Tilt, Rilevamento AI Persone/Animali/Veicoli, Visione Notturna a Colori, Registrazione Continua 24/7

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La sua tecnologia cattura video nitidi e ricchi di dettagli con risoluzione 4K 8MP a 3840 x 2160 pixel. La sua potente tecnologia con Intelligenza Artificiale è in grado di identificare con precisione persone, animali e veicoli. In questo modo invia le notifiche solo quando è necessario e non spaventandoti inutilmente. I dati facciali vengono elaborati in locale così mantiene privacy e sicurezza nel distinguere familiari, amici e sconosciuti.

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Pubblicato il 25 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 mag 2026
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