Inspiration4: civili nello spazio per tre giorni

Alle 2:02 di questa notte è iniziata la missione Insipration4 di SpaceX. Il razzo Falcon 9 ha portato nello spazio la Crew Dragon “Resilience” con quattro civili a bordo. Per la prima volta in assoluto, all'interno della navicella non ci sono astronauti professionisti. L'azienda di Elon Musk ha trasmesso lo storico evento in diretta streaming su YouTube.

Inspiration4: tre giorni nello spazio

Il lancio del razzo Falcon 9 è avvenuto dallo storico Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida, utilizzato in passato per i programmi Apollo e Space Shuttle. La Crew Dragon “Resilience” è la stessa navicella che ha portato quattro astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a novembre 2020. La missione Inspiration4 non prevede l'attracco alla ISS, quindi il meccanismo di aggancio nascosto sotto il “naso” della navicella è stato sostituito da una cupola panoramica, dalla quale i quattro passeggeri vedranno la Terra da un altitudine di circa 575 Km.

Circa nove minuti dopo il lancio, il primo stadio di Falcon 9 è atterrato sulla nave drone Just Read the Instructions. Due minuti dopo è avvenuta la separazione della Crew Dragon dal secondo stadio del razzo. La navicella rimarrà in orbita per circa tre giorni, compiendo un giro completo intorno alla Terra ogni 90 minuti. Al termine della missione, la Crew Dragon effettuerà un ammaraggio al largo della Florida.

I quattro membri dell'equipaggio saranno impegnati in diversi esperimenti scientifici per studiare gli effetti della microgravità sul corpo umano. Netflix ha realizzato la docuserie “Countdown: Inspiration4 Mission to Space” che segue il team Inspiration4 dai preparativi iniziali al rientro sulla Terra.