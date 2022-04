Artemis I: test posticipato dopo la missione Ax-1

Il problema riscontrato durante il caricamento del propellente nel razzo SLS non può essere risolto in tempi brevi. La NASA ha quindi comunicato che il test “wet dress rehearsal” riprenderà dopo il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX per la missione Ax-1. L’annuncio è arrivato nel corso della teleconferenza con la stampa.

Precedenza alla missione Ax-1

Il wet dress rehearsal simula le condizioni pre-lancio, tra cui il caricamento del propellente (e lo scaricamento in caso di emergenze) e il conto alla rovescia. L’obiettivo è verificare che tutto funzioni correttamente. Durante il test sono stati rilevati due problemi. Il primo alla torre di lancio mobile, mentre il secondo al razzo SLS (Space Launch System). Quest’ultimo ha impedito di aprire da remoto una valvola di sfiato nello stadio principale e quindi di procedere con il caricamento dell’ossigeno liquido.

Entrambi i problemi sono stati risolti dai tecnici della NASA. Ciò ha tuttavia comportato la sospensione del test (che doveva terminare il 3 aprile) e ora deve essere pianificata una nuova data per ripristinare la procedura. Il 3 aprile era anche la data scelta per il lancio del Falcon 9 di SpaceX. Nella navicella Crew Dragon Endeavour ci saranno quattro astronauti privati che verranno ospitati sulla Stazione Spaziale Internazionale. A causa dei problemi riscontrati durante il test del razzo SLS, il lancio è stato posticipato prima al 6 aprile e successivamente all’8 aprile.

La NASA ha quindi deciso di dare precedenza alla missione Ax-1. Il test del razzo SLS riprenderà non prima del prossimo fine settimana. Al momento non è stata indicata una data precisa.