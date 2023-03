Artemis II: inizia il lungo conto alla rovescia

La missione Artemis I è stata completata con successo l’11 dicembre 2022 con lo splashdown della navicella Orion. Al termine di una lunga analisi dei dati e dell’ispezione del sistema di lancio, la NASA ha fornito interessanti informazioni durante una conferenza stampa. L’agenzia spaziale statunitense ha inoltre confermato la missione Artemis II per fine novembre 2024.

Inizia la preparazione per Artemis II

La navicella Orion è arrivata al Kennedy Space Center il 30 dicembre 2022. I componenti avionici sono stati rimossi, aggiornati e integrati nel modulo dell’equipaggio di Artemis II. I tecnici hanno quindi esaminato lo scudo termico, notando che il materiale protettivo (Avcoat) si è consumato in modo diverso da quanto previsto.

Verranno analizzati i dati per comprendere il motivo. Tuttavia ciò non rappresenta un problema per la sicurezza degli astronauti, in quanto la temperatura all’interno della navicella rimane entro i limiti. Successo pieno per il razzo SLS (Space Launch System) che ha eseguito correttamente le varie fasi fino al rilascio della Orion.

Danni piuttosto importanti invece per la base di lancio. La potenza sprigionata dai motori del razzo SLS e dai due booster laterali ha distrutto due ascensori, uno dei quali è stato già riparato. I residui del propellente solido dei booster (polvere di alluminio, perclorato di ammonio e polibutadiene acrilonitrile) hanno invece corroso le linee pneumatiche e quelle criogeniche (usate per il caricamento di idrogeno e ossigeno liquido).

Sono previste modifiche alla base di lancio per evitare un simile problema con il lancio del razzo per la missione Artemis II prevista a novembre 2024. A bordo della navicella Orion ci saranno quattro astronauti che raggiungeranno l’orbita della Luna. Il prossimo 15 marzo, Axiom mostrerà invece il prototipo della tuta spaziale che verrà indossata dagli astronauti per la missione Artemis III, quando scenderanno sulla superficie lunare con il lander Starship di SpaceX.