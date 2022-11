Artemis I: base di lancio danneggiata dal razzo SLS

La NASA ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla missione Artemis I. La navicella Orion prosegue il suo volo di test intorno alla Luna, dopo aver raggiunto il punto più vicino (circa 130 Km). L’agenzia spaziale ha invece comunicato che il razzo SLS (Space Launch System) ha danneggiato la base di lancio.

La navicella Orion ha effettuato il “flyby” (sorvolo ravvicinato) della Luna, passando successivamente sopra i siti di atterraggio delle missioni Apollo 11, Apollo 14 e Apollo 12. La NASA ha effettuato la quinta correzione di traiettoria, accendendo i motori ausiliari del modulo di servizio europeo (in totale sono 33).

The @NASA_Orion spacecraft is now on its seventh day into the #Artemis I mission.

Orion will exit the lunar sphere of influence, or the gravitational pull of the Moon, at 11:31 pm ET (04:31 UTC) and continue traveling toward distant retrograde orbit. https://t.co/mjYGsmGIJ7 pic.twitter.com/sMJKjcEiDG

— NASA Artemis (@NASAArtemis) November 23, 2022