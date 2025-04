Uso dei dati per addestrare Grok: indagine della DPC

La Data Protection Commission (DPC) dell’Irlanda ha avviato un’indagine nei confronti di X per la possibile violazione del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). L’autorità vuole verificare la legalità e la trasparenza nell’uso dei dati pubblici per l’addestramento di Grok. All’inizio di agosto era stata presentata una denuncia in tribunale.

Nuovo scontro tra Europa e Stati Uniti

Lo scontro è iniziato ad agosto 2024, quando la DPC ha denunciato X e chiesto al giudice di emettere un’ingiunzione per impedire l’uso dei dati degli utenti. La strada legale era stata scelta considerata l’urgenza. L’azienda di Elon Musk ha quindi sospeso l’elaborazione dei dati e l’autorità irlandese ha chiuso il procedimento all’inizio di settembre.

La DPC ha ora riaperto il caso con l’avvio di un’indagine. L’obiettivo è verificare se X ha rispettato le disposizioni del GDPR con l’uso dei dati pubblicati dagli utenti sul social network. L’addestramento di Grok con i post è possibile solo se gli utenti forniscono un consenso esplicito. Non è noto se la denuncia presentata dall’organizzazione noyb ha spinto l’autorità ad avviare l’indagine.

Al momento non sono arrivati commenti da X o dal suo proprietario. Se verrà accertata la violazione del GDPR, il garante della privacy irlandese potrebbe infliggere una sanzione fino al 4% delle entrate globali annuali. In tal caso aumenterà la tensione tra Europa e Stati Uniti. Donald Trump ha criticato le leggi europee (GDPR, DSA e DMA) e dichiarato che le multe imposte alle aziende statunitensi sono una forma di tassazione.