Stargate Project: scontro tra Musk e Altman su X

OpenAI ha annunciato lo Stargate Project in collaborazione con SoftBank, Oracle, MGX, Arm, Microsoft, NVIDIA e Oracle. Elon Musk, che ha fondato la concorrente xAI e avviato uno scontro legale con la startup californiana, ha subito sfruttato l’occasione per esprimere il suo parere su X, dando inizio ad un battibecco con Sam Altman.

Stargate Project prevede un investimento iniziale di 100 miliardi di dollari e complessivo di 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per la costruzione di data center AI (il primo sarà in Texas). Il progetto è stato annunciato da Donald Trump durante una conferenza stampa alla presenza di Sam Altmam (CEO di OpenAI), Larry Ellison (fondatore di Oracle) e Masayoshi Son (fondatore e CEO di SoftBank).

Elon Musk ha evidenziato che le suddette aziende non hanno i soldi per realizzare il progetto:

They don’t actually have the money

Sam Altman ha inizialmente risposto in maniera ironica, facendo i complimenti a Musk per il suo lavoro:

i genuinely respect your accomplishments and think you are the most inspiring entrepreneur of our time

— Sam Altman (@sama) January 22, 2025