Trump ufficializza il DOGE di Musk e arrivano tre denunce

Uno dei numerosi ordini esecutivi firmato da Donald Trump durante il suo primo giorno alla Casa Bianca istituisce ufficialmente il DOGE (Department Of Governmen Efficiency). È stato anche aperto il sito dedicato. Verrà guidato da Elon Musk che ha già ricevuto un indirizzo email governativo e un ufficio nell’Eisenhower Executive Office Building. Sono però arrivate tre denunce per la violazione del Federal Advisory Committee Act (FACA).

Partenza falsa del DOGE

La scelta di Elon Musk come responsabile del DOGE era stata annunciata da Donald Trump a metà novembre 2024 dopo la vittoria delle elezioni presidenziali. Il Presidente degli Stati Uniti aveva scelto anche Vivek Ramaswamy, ma l’imprenditore ha deciso di lasciare l’incarico per presentare la candidatura a governatore dell’Ohio (si ipotizzano anche attriti con Musk).

L’obiettivo principale del DOGE era ridurre la spesa pubblica di oltre 2.000 miliardi di dollari. Nell’ordine esecutivo non c’è però nessun riferimento alla “spending review”. Viene solo indicato che il DOGE avrà il compito di modernizzare software e tecnologie federali per massimizzare efficienza e produttività. Ciò dovrà avvenire entro il 4 luglio 2026. Il DOGE è quindi un’organizzazione temporanea composta da vari team per un totale di circa 20 persone.

Anche se viene definito “dipartimento”, il DOGE non è un vero dipartimento federale che può essere creato solo con un atto del Congresso. Il suo status è stato quindi contestato da organizzazioni e studi legali, tra cui American Federation of Government Employees, il principale sindacato dei lavoratori federali. In base alle tre denunce, l’istituzione del DOGE viola il Federal Advisory Committee Act (FACA), un legge del 1972 che stabilisce la procedura per l’istituzione e il funzionamento dei comitati consultivi.