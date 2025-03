Signalgate: giudice ordina di conservare i messaggi

Negli Stati Uniti continuano le discussioni sul cosiddetto Signalgate. Mentre alcuni politici democratici chiedono le dimissioni di Pete Hegseth (Segretario della Difesa), un giudice ha ordinato all’amministrazione Trump di conservare tutti i messaggi scambiati durante la chat sui piani di guerra contro gli Houthi in Yemen. In caso contrario verranno violate due leggi federali.

I messaggi spariscono dopo una settimana

Jeffrey Goldberg, editor in chief del magazine The Atlantic, ha partecipato involontariamente alla chat di gruppo su Signal tra alti funzionari governativi, dopo aver ricevuto l’invito da Michael Waltz (consigliere per la sicurezza nazionale). Il giornalista ha pubblicato gli screenshot che svelano i partecipanti e i dettagli degli attacchi aerei contro gli Houthi in Yemen.

Come si può vedere nell’immagine, Waltz ha impostato una scadenza di una settimana per i messaggi. La funzionalità garantisce maggiore sicurezza perché il contenuto della chat viene automaticamente cancellato. Oltre ad aver utilizzato un’app non consentita, Waltz e i suoi colleghi potrebbero aver violato due leggi federali.

In base a Presidential Records Act e Federal Records Act, tutte le conversazioni tra funzionari governativi devono essere conservate. In seguito alla denuncia di American Oversight e alla successiva richiesta di ordine restrittivo temporaneo, il giudice James Boasberg ha ordinato di conservare tutti i messaggi scambiati su Signal tra l’11 e il 15 marzo.

Un avvocato del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che le agenzie coinvolte rispetteranno l’ordine. Il Presidente della Commissione sui servizi armati (Roger Wicker, repubblicano) ha chiesto di aprire un’indagine sull’uso di Signal per condividere informazioni classificate.

Secondo Tulsi Gabbard non sono informazioni classificate. La direttrice dell’intelligence nazionale ha inoltre dichiarato che l’app di Signal viene preinstallata sui dispositivi governativi, come suggerito dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).