Piano di guerra svelato per errore dagli USA su Signal

Il sogno di ogni giornalista è pubblicare una notizia in anteprima. Lo scoop è arrivato sullo smartphone di Jeffrey Goldberg, editor in chief del magazine The Atlantic, in modo inaspettato. Alle ore 11:44 del 15 marzo ha ricevuto diversi messaggi su Signal da Pete Hegseth, Segretario della Difesa degli Stati Uniti, che descrivevano il piano di guerra per colpire gli Houthi, organizzazione terroristica dello Yemen finanziata dall’Iran.

Il giornalista ha ricevuto una richiesta di connessione da Michael Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale. Due giorni dopo è stato aggiunto al gruppo “Houthi PC small group”. In base ad un messaggio di Waltz, il gruppo era formato da alcuni alti funzionari e serviva per coordinare gli attacchi contro gli Houthi (avvenuti realmente il 15 marzo).

Altri membri del gruppo erano Marco Antonio Rubio (Segretario di Stato), JD Vance (Vice Presidente), Tulsi Gabbard (direttrice dell’intelligence nazionale) e Scott Bessent (Segretario del Tesoro). I partecipanti alla discussione erano 18 in totale. Inizialmente, il giornalista di The Atlantic ha pensato che fosse una campagna di disinformazione. Invece era tutto vero.

Durante la chat di gruppo, JD Vance ha scritto che non voleva aiutare l’Europa. Il riferimento era al fatto che i paesi europei beneficiano della protezione statunitense alle rotte navali commerciali (gli Houthi attaccano le navi che attraversano il Mar Rosso). Alle 11:45 del 15 marzo, Pete Hegseth ha condiviso tutti i dettagli degli attacchi aerei effettuati in Yemen con l’elenco dei bersagli e le armi da utilizzare.

Il giornalista ha abbandonato la chat e inviato email ad alcuni partecipanti per chiedere chiarimenti. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale ha confermato che era tutto vero. Signal è considerata una delle app più sicure in assoluto, ma non può essere utilizzata per condividere informazioni classificate. Ovviamente nessun giornalista è mai stato invitato a partecipare a simili discussioni.

Michael Waltz potrebbe aver violato la legge nota come Espionage Act e la legge che vieta ai funzionari governativi di cancellare le conversazioni (Waltz ha impostato la cancellazione automatica di alcuni messaggi9. In ogni caso si tratta uno dei leak più gravi in assoluto.

Moxie Marlinspike, fondatore di Signal, ha sfruttato l’occasione per consigliare l’uso dell’app. Gli utenti potrebbero essere aggiunti ad un gruppo in cui viene coordinata un’operazione militare.

There are so many great reasons to be on Signal.

Now including the opportunity for the vice president of the United States of America to randomly add you to a group chat for coordination of sensitive military operations.

Don’t sleep on this opportunity…

— Moxie Marlinspike (@moxie) March 24, 2025