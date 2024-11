Trump sceglie Musk per guidare il dipartimento DOGE

Donald Trump ha appena annunciato che il suo grande amico Elon Musk, sì proprio lui, il guru di Tesla, SpaceX e compagnia bella, co-dirigerà nientemeno che il Dipartimento per l’Efficienza del Governo (DOGE). E Vivek Ramaswamy, l’imprenditore biotech ex candidato alle presidenziali, sarà il suo braccio destro. Insieme, questo dream team promette di fare piazza pulita della burocrazia, tagliare regolamenti e sprechi, e rimettere in riga le agenzie federali.

Elon Musk al timone del Dipartimento per l’Efficienza del Governo (DOGE)

Il DOGE “fornirà consulenza e orientamento dall’esterno del governo“, il che suggerisce che non sarà un’agenzia governativa ufficiale che richiede approvazioni e finanziamenti legislativi. Secondo il comunicato stampa, il DOGE collaborerà piuttosto con la Casa Bianca e l’Office of Management & Budget, e avranno carta bianca fino al 4 luglio 2026.

In un comizio di ottobre a New York, durante la campagna di Trump, Musk ha sparato alto, promettendo di scovare “almeno 2.000 miliardi di dollari di tagli” nelle agenzie federali. Ora, bisogna vedere se il magnate delle Tesla e Ramaswamy riusciranno davvero a mantenere questa promessa da capogiro, visto che Elon Musk non ha mai specificato quali agenzie finiranno sotto i suoi colpi di forbice.

Trump e Musk, la strana coppia…

Negli ultimi mesi Donald Trump ed Elon Musk sono diventati molto amici. Sarà stata la chiacchierata su X Spaces in agosto, o i comizi di Musk per Trump negli stati in bilico, o i 100 milioni di dollari che ha sganciato per il super PAC pro-Trump denominato “America PAC”. Fatto sta che ora i due vanno a braccetto, e Trump aveva promesso a Musk la poltrona di capo di DOGE già a settembre, durante un’apparizione al Club Economico di New York. Ora siamo tutti curiosi di vedere cosa combinerà questa strana coppia a Washington e quale futuro attende l’intelligenza artificiale.