OpenAI costruirà altri cinque data center per Stargate

OpenAI ha annunciato la costruzione di cinque nuovi data center per il progetto Stargate che si aggiungono a quello già attivo in Texas. L’investimento complessivo da 400 miliardi di dollari prevede la partecipazione di Oracle e SoftBank. L’azienda guidata da Sam Altman ha recentemente ottenuto 100 miliardi di dollari da NVIDIA.

Altri data center per un totale di 7 GW

Il progetto Stargate, annunciato a fine gennaio, prevede la realizzazione di un’infrastruttura AI per lo sviluppo dei futuri modelli di intelligenza artificiale. Tra i finanziatori ci sono Oracle e SoftBank. L’investimento complessivo è 500 miliardi di dollari in cinque anni.

Il primo data center è stato già costruito ad Abilene (Texas). Oracle ha installato i server con GPU NVIDIA GB200, utilizzati da OpenAI per l’addestramento dei futuri modelli. OpenAI, Oracle e SoftBank hanno annunciato ieri sera la realizzazione di altri cinque data center in altrettanti siti: Lordstown (Ohio), Milam County (Texas), Shackelford (Texas), Doña Ana County (New Mexico) e nel Midwest (il luogo verrà comunicato in seguito).

I primi due data center verranno realizzati attraverso la partnership tra OpenAI e SoftBank. La capacità di calcolo complessiva è 1,5 GW. Gli altri tre verranno costruiti da Oracle sulla base dell’accordo da 300 miliardi di dollari sottoscritto a fine luglio. La capacità totale è 4,5 GW. Considerando l’espansione del data center di Abilene si arriverà a 5,5 GW.

Questi sei data center forniranno dunque una potenza complessiva di 7 GW per un investimento di 400 miliardi di dollari. OpenAI ha evidenziato che l’impegno di raggiungere la capacità di 10 GW entro fine 2025 verrà rispettato in anticipo. Ora mancano solo 3 GW per una cifra di 100 miliardi di dollari.

Il progetto Stargate non è tuttavia un’esclusiva degli Stati Uniti. OpenAI ha infatti sottoscritto accordi per la realizzazione di infrastrutture AI in Emirati Arabi Uniti, Norvegia e Regno Unito.