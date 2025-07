OpenAI Stargate Norway: primo data center in Europa

Dopo quello negli Emirati Arabi Uniti (Stargate UAE), OpenAI ha annunciato la costruzione di un data center anche in Norvegia (Stargate Norway). Si tratta del primo sito in Europa e verrà completato entro la fine del 2026.

Stargate Norway è parte del programma OpenAI for Countries, annunciato all’inizio di maggio, che prevede la realizzazione di infrastrutture AI all’esterno degli Stati Uniti, dove è previsto un investimento di 500 miliardi di dollari in quattro anni. Il data center verrà progettato e costruito da Nscale e gestito tramite una joint venture con Anker.

Verrà realizzato a Kvandal in una regione caratterizzata da un’abbondante risorsa idrica. Il data center sarà infatti alimentato completamente da energia idroelettrica. Inizialmente avrà una capacità di 230 MW, ma è prevista l’aggiunta di altri 290 MW. Nscale e Anker investiranno subito un milione di dollari a testa per i primi 20 MW. Al termine della costruzione, il data center ospiterà 100.000 GPU NVIDIA, ovviamente raffreddate ad acqua.

OpenAI sarà un “off-taker”, ovvero il cliente che acquisterà la capacità di calcolo necessaria per i suoi modelli AI. Aker e Nscale forniranno un accesso prioritario alle startup di intelligenza artificiale e i ricercatori scientifici locali. La capacità in eccesso verrà messa a disposizione del settore pubblico e privato nel Regno Unito, nei Paesi nordici e nell’Europa settentrionale, accelerando lo sviluppo dell’ecosistema AI europeo.

Josh Payne, CEO di Nscale, ha dichiarato che si tratta di una delle prime European AI Gigafactory. Stargate Norway non dovrebbe però ricevere sussidi dall’Unione europea. Contribuirà però a ridurre il divario da Stati Uniti e Cina.

Questo è invece il commento di Sam Altman, CEO di OpenAI:

L’Europa ha bisogno di più potenza di calcolo per realizzare appieno il potenziale dell’AI per tutti gli europei, dagli sviluppatori e ricercatori alle startup e agli scienziati, e vogliamo contribuire a realizzare questo obiettivo. Ho sempre detto che ci piacerebbe portare Stargate in Europa se le condizioni saranno giuste, e pensiamo di aver trovato ciò a Narvik, con energia pulita e conveniente, un clima ideale e ottimi partner come Nscale e Aker. Stargate Norway contribuirà a fornire la potenza di calcolo necessaria per guidare la prossima ondata di innovazioni nell’AI e il progresso economico per l’Europa, in Europa.