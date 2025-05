OpenAI vuole portare Stargate in altri paesi

OpenAI ha annunciato l’intenzione di realizzare le infrastrutture AI in altri paesi, come avverrà negli Stati Uniti con il progetto Stargate. Dopo aver ricevuto richieste da diversi paesi, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, l’azienda californiana ha avviato l’iniziativa OpenAI for Countries.

Investimenti e collaborazioni

Il progetto Stargate prevede un investimento di 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per la costruzione di nuovi data center. Oltre a OpenAI, tra i finanziatori ci sono SoftBank, Oracle e MGX. L’azienda guidata da Sam Altman ha scritto sul sito ufficiale di aver ricevuto richieste da altri paesi che vogliono i loro Stargate o progetti simili.

L’iniziava OpenAI for Countries all’interno del progetto Stargate permetterà a questi paesi di realizzare un’infrastruttura AI nazionale. Chris Lehane, Vice Presidente degli affari globali, ha dichiarato che i leader politici di Francia, Germania e Regno Unito hanno manifestato interesse nella costruzione di nuovi data center.

In accordo con il governo statunitense, OpenAI aiuterà i paesi nella costruzione dei data center o nell’ottimizzazione di quelli esistenti per l’intelligenza artificiale, fornirà versioni personalizzate di ChatGPT ai cittadini, garantirà la protezione fisica dei data center e creerà un fondo per le startup locali.

I paesi partner potranno anche investire nel progetto Stargate globale. L’obiettivo iniziale è avviare 10 progetti in altrettanti paesi (non sono noti i nomi). Ulteriori dettagli verranno divulgati nel corso dei prossimi mesi.