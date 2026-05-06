Google aggiorna la ricerca AI per evidenziare le fonti

Come è noto, AI Overview e AI Mode sono le funzionalità di Google Search più odiate dagli editori (ma molto popolari tra gli utenti). L’azienda di Mountain View ha annunciato cinque novità che permettono di trovare più facilmente le fonti delle informazioni e (teoricamente) portare più traffico ai siti web.

Più link alle fonti in AI Overview e AI Mode

La prima novità consente di approfondire l’argomento cercato. Alla fine della risposta alla prima query verrà mostrata una sezione con link agli articoli che forniscono maggiori informazioni. Ad esempio, cercando informazioni su come le città hanno aumentato gli spazi verdi potrebbe essere suggerito il progetto di ripristino di un corso d’acqua a Seul oppure un report sulla progettazione del parco High Line di New York.

Posizionando il puntatore del mouse sul pulsante delle fonti viene aperto un pop-up con l’anteprima dei siti web. Accanto al nome viene ora mostrata un’etichetta che indica se l’utente è abbonato. Durante i test, Google ha notato che i clic sui link dei siti aumentano con questa funzionalità.

Tra le fonti verranno anche visualizzate le discussioni su social media e forum con l’indicazione di creatore, handle e nome della community. Ad esempio, cercando informazioni su come scattare foto dell’aurora boreale verranno citate discussioni sui forum di fotografia che forniscono consigli sul tempo di esposizione.

Google ha inoltre aggiunto più link alle fonti nelle risposte, in particolare se la risposta include un elenco puntato. L’azienda di Mountain View ha infine aggiunto un’anteprima del sito web quando l’utente passa il mouse sul link inserito nella risposta su desktop. Verranno mostrate informazioni utili, come il nome del sito o il titolo della pagina. Ciò permetterà di vedere subito la destinazione in caso di clic sul link.

Queste novità dovrebbero portare più traffico ai siti web. Molti editori hanno lamentato un drastico calo delle visite dopo l’introduzione di AI Overview e AI Mode. La Commissione europea ha avviato un’indagine per la possibile violazione delle norme antitrust.