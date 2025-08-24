Windows 11 KB5063878: problemi con AutoCAD e streaming

Dopo quello che causa la perdita dei dati con alcuni SSD e hard disk, gli utenti hanno segnalato altri due bug introdotti dall’aggiornamento KB5063878 per Windows 11 24H2. Il primo impedisce l’uso di AutoCAD senza permessi di amministratore, mentre il secondo impatta sullo streaming video.

Altri due bug in KB5063878

WIndows Latest ha ricevuto segnalazioni da alcune scuole su uno strano bug comparso dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5063878 per Windows 11 24H2. Quando gli studenti avviano AutoCAD viene mostrato l’avviso UAC (controllo account utente) che richiede i permessi di amministratore per accedere al file eseguibile del software.

Gli studenti non hanno ovviamente un account amministratore, quindi non possono usare AutoCAD. Chiudendo l’avviso appaiono messaggi di errore. Il problema si verifica anche con gli aggiornamenti KB5063875 di Windows 11 23H2/22H2 e KB5063709 di Windows 10 22H2. Microsoft ha confermato la presenza del bug con le versioni di AutoCAD da 2022 a 2026 e il futuro rilascio di un fix in collaborazione con Autodesk. Al momento, l’unica soluzione è rimuovere l’update.

Il secondo bug è stato aggiunto all’elenco dei problemi noti di Windows 11 24H2. Gli utenti che usano NDI (Network Device Interface) per lo streaming o il trasferimento dei feed audio/video tra PC noteranno problemi di prestazioni.

In dettaglio, il bug si manifesta con app di streaming, come OBS e NDI Tools, quando viene attivata la funzionalità Display Capture sul PC sorgente. Nel caso di NDI è disponibile una soluzione temporanea. È necessario utilizzare TCP o UDP come modalità di ricezione, invece di RUDP. La procedura da seguire è indicata in questa pagina. Microsoft fornirà ulteriori informazioni nei prossimi giorni.