Il PC con Windows 11 diventa una console: arriva la Xbox Mode

Da aprile gli utenti Windows 11 potranno sperimentare la nuova funzione Xbox Mode che permetterà di trasformare il PC in una console.
Da aprile gli utenti Windows 11 potranno sperimentare la nuova funzione Xbox Mode che permetterà di trasformare il PC in una console.
Unsplash

Approfittando della Game Developer Conference annuale, Microsoft ha annunciato in via ufficiale l’arrivo della Xbox Mode su Windows 11. Si tratta di una modalità che consentirà a tutti gli utenti che possiedono un dispositivo con a bordo il sistema operativo di giocare ai migliori titoli Xbox sperimentando un ambiente simile a quello di una console.

Cos’è e come funziona la Xbox Mode

L’arrivo della modalità Xbox su Windows 11 segna un ulteriore passo in avanti all’interno del programma Xbox Play Anywhere. L’intento dichiarato da Microsoft è proprio quello di restituire un’esperienza di gioco uniforme e più fluida ai propri utenti, indipendentemente dal tipo di device utilizzato. In questo modo viene, inoltre, offerta agli sviluppatori l’opportunità di raggiungere un numero maggiore di giocatori a livello globale.

Da PC con un semplice clic si potrà accedere all’universo di giochi Xbox, usufruendo di un’interfaccia semplificata e a schermo intero. Xbox Mode consentirà ai giocatori di avviare i titoli preferiti, sfogliare i giochi in libreria, utilizzare la Game Bar per passare da un’applicazione all’altra. Microsoft garantisce un’esperienza ottimizzata per il controller oltre alla possibilità di tornare a Windows 11 in qualsiasi momento in modo rapido.

Xbox controller

Altre novità Microsoft dall’evento GDC

Sempre nel corso della GDC, Microsoft ha annunciato l’arrivo imminente di alcuni titoli iconici e che hanno fatto la storia di Xbox, tra cui Halo e Gears of War, oltre a partnership con sviluppatori indipendenti come Beethoven & Dinosaur e Pearl Abyss. Nel frattempo il catalogo di giochi di Xbox Play Anywhere è cresciuto, afferma la società, coinvolgendo oggi fino a 500 team di sviluppatori e includendo oltre 1.500 titoli.

Xbox Mode si collega all’espansione dell’ecosistema Xbox che Microsoft intende compiere con il progetto più ampio denominato Project Helix e che potrebbe vedere la luce nel 2028. La nuova modalità sarà disponibile a partire dal mese di aprile in alcuni mercati selezionati. Sono inclusi tutti i dispositivi su cui gira Windows 11, quindi PC desktop, notebook e tablet.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 12 mar 2026

Gaetano Mero
12 mar 2026
