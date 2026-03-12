Il PC con Windows 11 diventa una console: arriva la Xbox Mode

Approfittando della Game Developer Conference annuale, Microsoft ha annunciato in via ufficiale l’arrivo della Xbox Mode su Windows 11. Si tratta di una modalità che consentirà a tutti gli utenti che possiedono un dispositivo con a bordo il sistema operativo di giocare ai migliori titoli Xbox sperimentando un ambiente simile a quello di una console.

Cos’è e come funziona la Xbox Mode

L’arrivo della modalità Xbox su Windows 11 segna un ulteriore passo in avanti all’interno del programma Xbox Play Anywhere. L’intento dichiarato da Microsoft è proprio quello di restituire un’esperienza di gioco uniforme e più fluida ai propri utenti, indipendentemente dal tipo di device utilizzato. In questo modo viene, inoltre, offerta agli sviluppatori l’opportunità di raggiungere un numero maggiore di giocatori a livello globale.

Da PC con un semplice clic si potrà accedere all’universo di giochi Xbox, usufruendo di un’interfaccia semplificata e a schermo intero. Xbox Mode consentirà ai giocatori di avviare i titoli preferiti, sfogliare i giochi in libreria, utilizzare la Game Bar per passare da un’applicazione all’altra. Microsoft garantisce un’esperienza ottimizzata per il controller oltre alla possibilità di tornare a Windows 11 in qualsiasi momento in modo rapido.

Altre novità Microsoft dall’evento GDC

Sempre nel corso della GDC, Microsoft ha annunciato l’arrivo imminente di alcuni titoli iconici e che hanno fatto la storia di Xbox, tra cui Halo e Gears of War, oltre a partnership con sviluppatori indipendenti come Beethoven & Dinosaur e Pearl Abyss. Nel frattempo il catalogo di giochi di Xbox Play Anywhere è cresciuto, afferma la società, coinvolgendo oggi fino a 500 team di sviluppatori e includendo oltre 1.500 titoli.

Xbox Mode si collega all’espansione dell’ecosistema Xbox che Microsoft intende compiere con il progetto più ampio denominato Project Helix e che potrebbe vedere la luce nel 2028. La nuova modalità sarà disponibile a partire dal mese di aprile in alcuni mercati selezionati. Sono inclusi tutti i dispositivi su cui gira Windows 11, quindi PC desktop, notebook e tablet.