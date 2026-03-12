La nuova Xbox sarà AMD: Microsoft svela i dettagli di Project Helix

La prossima Xbox ha un nome, Project Helix, e adesso ha anche un cuore. Alla GDC 2026, Microsoft ha confermato che la console di nuova generazione sarà alimentata da un chip AMD personalizzato, proseguendo una partnership che dura da due generazioni di console. Ma si parla anche di un salto nel ray tracing, multi-frame generation e intelligenza artificiale integrata direttamente nel processo con cui la GPU costruisce l’immagine sullo schermo.

Microsoft conferma: la nuova Xbox avrà chip AMD personalizzato

Project Helix avrà un SoC (system-on-chip) AMD custom, co-progettato per la prossima generazione di DirectX e FSR. In concreto, la console adotterà la tecnologia di generazione multi-frame di AMD, la tecnica che crea fotogrammi aggiuntivi tramite AI per aumentare la fluidità senza il costo computazionale di renderizzarli in modo tradizionale.

Microsoft promette miglioramenti massicci nel ray tracing, rendering neurale, upscaling tramite machine learning e DirectStorage migliorato con compressione Zstd. Il comunicato ufficiale non lesina sulle ambizioni: Il risultato sono mondi più realistici, immersivi e dinamici per i giocatori.

L‘integrazione dell’intelligenza artificiale nella pipeline grafica e di calcolo non è un dettaglio di poco conto. Non si tratta solo di usare l’AI per migliorare le immagini dopo il rendering, come per il modello FSR attuale, ma di incorporarla nel processo stesso di generazione grafica.

Quando arriva

Chi sperava di mettere le mani su Project Helix a breve dovrà pazientare. Microsoft ha rivelato che le versioni alpha dell’hardware arriveranno agli sviluppatori solo nel 2027. Quindi la console non sarà disponibile al pubblico prima del 2028 nel migliore dei casi.

È un orizzonte lungo, ma svelare i dettagli tecnici così presto alla GDC ha senso, gli sviluppatori hanno il tempo di prepararsi, e Microsoft vuole generare entusiasmo in un momento in cui la divisione Xbox ha bisogno di buone notizie.

Il ritorno dei classici per i 25 anni di Xbox

Oltre a Project Helix, Microsoft ha anticipato che alcuni dei suoi giochi più iconici torneranno in nuove modalità di gioco per celebrare il 25° anniversario di Xbox. Nessun è stato annunciato alcun titolo specifico, ma la promessa di rivisitare i classici del catalogo è un’esca che funziona sempre con la community, specialmente se tra quei classici ci sono i nomi che tutti stanno pensando.