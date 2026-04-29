Verifica dell'età: urgente l'uso dell'app europea

Henna Virkkunen, Vice Presidente esecutiva della Commissione europea e Commissaria europea per le tecnologie digitali, ha annunciato il completamento di un altro passo verso la distribuzione dell’app per la verifica dell’età. Contestualmente è stata pubblicata una raccomandazione che invita gli Stati membri al rilascio urgente entro fine anno.

App standalone o integrata nel wallet digitale

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva comunicato a metà aprile che l’app per la verifica dell’età è pronta. Durante una conferenza stampa, Henna Virkkunen ha annunciato che sono stati completati i lavori tecnici, quindi è ora pronta per essere personalizzata e implementata dagli Stati membri. A tale scopo è stata pubblicata una raccomandazione con le azioni che i singoli paesi devono intraprendere per distribuire l’app a tutti i cittadini entro il 31 dicembre 2026.

In dettaglio, la Commissione raccomanda di:

utilizzare il modello di verifica dell’età dell’UE che può essere personalizzato in base alle esigenze di ciascuno Stato membro

elaborare piani di attuazione per garantire la rapida adozione della verifica dell’età

collaborare con i rispettivi coordinatori dei servizi digitali, altri Stati membri, la Commissione, i ricercatori e la società civile nell’attuazione delle soluzioni nazionali

garantire la conformità a tutte le norme pertinenti in materia di cybersicurezza attraverso un controllo indipendente da parte di terzi

L’app può essere standalone (verrà distribuita tramite store di Apple e Google) oppure integrata nei wallet digitali nazionali. Gli utenti italiani potranno usare IT-Wallet. Lo scopo principale è impedire ai minori di accedere a contenuti non adatti alla loro età.

Alcuni ricercatori di sicurezza avevano evidenziato gravi vulnerabilità. Dal 17 aprile è disponibile una nuova versione preliminare per Android che migliora le protezioni per dati e PIN.

La Commissione pubblicherà un elenco di provider affidabili che rispettano i requisiti per la verifica dell’età in termini di sicurezza e privacy. Proprio oggi è stata comunicata l’assenza di un sistema efficace per evitare l’uso di Facebook e Instagram da parte dei minori di 13 anni. Nelle FAQ viene tuttavia sottolineato che la verifica può essere aggirata con una VPN.

