Verifica età: pronta l'app UE che arriverà in IT-Wallet

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha comunicato che l’app per la verifica dell’età è tecnicamente pronta. Le piattaforme online dovranno chiedere l’età prima di consentire l’accesso. Tale obbligo è previsto dal Digital Services Act (DSA), non solo per quelle che ospitano contenuti per adulti. In Italia verrà integrata in IT-Wallet.

Come funziona la verifica dell’età

La Commissione europea ha rilasciato il prototipo dell’app a metà luglio 2025. Viene attualmente testata in sette paesi: Italia, Francia, Danimarca, Grecia, Irlanda, Spagna e Cipro. La Presidente Ursula von der Leyen ha comunicato che l’app è pronta e presto sarà disponibile ai cittadini. In Italia verrà integrata in IT-Wallet.

Funziona anche su smartphone, tablet e computer come app standalone, in alternativa ai portafogli digitali. Garantisce la privacy, quindi permette di verificare l’età senza divulgare informazioni personali e non traccia la navigazione online degli utenti. È inoltre open source. Il codice sorgente delle versioni Android e iOS è disponibile su GitHub. Gli utenti Android possono testare l’app installando il file APK o AAB.

Sul sito dedicato sono disponibili tutte le informazioni tecniche. Henna Virkkunen, Vice Presidente e commissaria europea per le tecnologie digitali, ha ribadito che le piattaforme online non avranno accesso ai dati degli utenti. Ha inoltre ricordato che sono in corso indagini nei confronti di quattro siti per adulti (Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos). I risultati preliminari hanno confermato l’assenza di sistemi efficaci per la verifica dell’età.

In alcuni paesi, tra cui Australia e Regno Unito, viene utilizzata per impedire l’accesso ai social media e ai contenuti non adatti ai minori. Le soluzioni implementate non sono però molto valide, in quanto è necessario fornire troppe informazioni personali e possono essere facilmente aggirate. In molti casi, gli utenti hanno scelto piattaforme più pericolose che non sono obbligate a rispettare la legge.