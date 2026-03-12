GDC 2026: novità di Microsoft per il gaming su Windows 11

Oltre ad alcuni dettagli su Project Helix, la console Xbox di prossima generazione, Microsoft ha svelato interessanti novità per il gaming su Windows 11 alla GDC 2026. Gli sviluppatori potranno sfruttare diverse tecnologie avanzate per incrementare le prestazioni, tra cui Advanced Shader Delivery e DirectStorage. È previsto inoltre l’arrivo della modalità Xbox entro il mese di aprile, finora disponibile solo in versione preliminare.

Novità per il gaming su Windows 11

La prima novità, denominata Advanced Shader Delivery, era stata annunciata durante la Gamescom di agosto 2025 per le console portatili ASUS ROG Xbox Ally. Microsoft ha comunicato che questa tecnica è ora disponibile per tutti gli sviluppatori su Xbox Store.

Advanced Shader Delivery (ASD) è la soluzione per ridurre i tempi di caricamento dei giochi e lo stuttering durante il primo avvio. Ciò è dovuto alla necessità di compilare gli shaders in un formato “leggibile” dalla GPU prima dell’uso. ASD permette di inviare shaders precompilati al momento del download. Essendo già disponibili in una cache di Windows 11, l’avvio del gioco è più rapido.

La seconda novità riguarda DirectStorage che consente di sfruttare i nuovi SSD NVMe. Microsoft ha annunciato il supporto per la compressione Zstandard e la Game Asset Conditioning Library che migliorano l’efficienza della compressione semplificando la gestione degli asset del gioco. Questi miglioramenti velocizzano lo streaming delle risorse di grandi dimensioni, riducono i tempi di caricamento e offrono un gameplay più reattivo.

Altre novità sono il rendering basato su machine learning per DirectX e tre tool di debugging finora offerti solo per console. La modalità Xbox a schermo intero (ex Full Screen Experience), disponibile per le console portatili ASUS ROG Xbox Ally e nei programmi Insider di Windows e Xbox, arriverà su tutti i prodotti Windows 11 a partire dal mese di aprile. Windows Latest ha testato la funzionalità e pubblicato alcune immagini.