LinkedIn annuncia tre giochi per i professionisti

Come anticipato a metà marzo, LinkedIn ha annunciato i primi tre giochi per la piattaforma professionale. L’azienda californiana, acquisita da Microsoft nel 2016, crede che il gaming permetta di rafforzare le relazioni tra colleghi di lavoro, stimolare le conversazioni e garantire una sana competizione tra i professionisti di tutto il mondo.

Pinpoint, Queens e Crossclimb su LinkedIn

I tre giochi sono Pinpoint, Queens e Crossclimb. Sono accessibili nel modulo News sul sito web, nella sezione My Network su desktop e nella scheda My Network su app mobile. Gli utenti possono giocare una volta al giorno, sfidare le connessioni di primo livello e condividere i risultati ottenuti. Chiaramente il gaming è anche un modo per mantenere gli utenti sulla piattaforma e incrementare le entrate pubblicitarie.

Pinpoint è un “word association game”. L’utente deve indovinare la categoria in comune tra cinque parole mostrate una alla volta. Il punteggio più alto viene assegnato con meno parole visualizzate. Queens è un gioco di logica. Nel minor tempo possibile deve essere posizionata una corona in ogni riga, colonna o regione colorata, evitando che due corone siano vicine.

Infine, Crossclimb è un “trivia game”. A partire da una parola suggerita, l’utente deve creare una scala di parole in modo tale che differiscano di una sola lettera. Quando viene trovato l’ordine corretto apparirà l’indizio per scoprire le parole bloccate e vincere il gioco.

I tre giochi sono stati sviluppati dal team LinkedIn News, quindi la casa madre (Microsoft) non ha fornito nessun aiuto. Altri giochi potrebbero essere aggiunti nelle prossime settimane.