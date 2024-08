Blog WordPress più leggibili con il nuovo tool IA

Automattic ha annunciato un nuovo tool IA che permette ai blogger di scrivere post più chiari e concisi. Con Write Brief with AI è possibile modificare il testo sostituendo parole complesse o frasi troppo lunghe. Al momento è disponibile in versione beta e solo in inglese con il plugin Jetpack per WordPress.com. Si aggiunge al Jetpack AI Assistant introdotto oltre un anno fa.

Scrittura più chiara con l’IA

Il successo di un blog dipende da molti fattori. Uno di essi è scrivere post comprensibili da tutti, evitando parole complesse o paragrafi troppo lunghi. La soluzione offerta da Automattic si chiama Write Brief with AI. La funzionalità, inclusa in Jetpack (versione 13.7 o successive), permette di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare la leggibilità.

Le relative opzioni sono accessibili cliccando l’icona di Jetpack nella finestra dell’editor (in alto a destra). Per attivare la funzionalità è necessario scegliere la voce “Show suggestions” (Mostra suggerimenti). La leggibilità viene misurata in base a tre criteri. Le parti che dovrebbero essere modificate sono sottolineate con i rispettivi colori.

Posizionando il puntatore del mouse sul testo viene aperto un piccolo pop-up in cui è presente il pulsante che permette di generare parole e frasi più comprensibili. L’utente può ovviamente accettare o rifiutare i suggerimenti. L’obiettivo è ottenere un punteggio di leggibilità tra 8 e 12 (più basso è meglio).

Write Brief with AI è nato come un progetto interno all’azienda e ora può essere usato da tutti. Come detto, la versione beta (gratuita) è solo in inglese. Il supporto per altre lingue verrà aggiunto entro fine anno.