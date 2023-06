Automattic lancia assistente IA su WordPress

A una settimana dalla risoluzione di una vulnerabilità di WordPress correlata al plugin Gravity Forms, che conta peraltro su oltre un milione di installazioni, la società responsabile della gestione e dello sviluppo del CMS open source introduce una novità estremamente interessante. Automattic (questo il nome dell’azienda dietro WordPress) ha lanciato un assistente IA incluso nel servizio Jetpack: vediamo a cosa serve e come accedervi.

L’IA arriva su WordPress

Come ripreso da TechCrunch, l’assistente IA introdotto nella giornata di ieri, martedì 6 giugno 2023, si integra facilmente con WordPress.com e tutti i siti basati su Jetpack per supportare i creator nella scrittura di post o nella gestione delle pagine Web, semplicemente aggiungendo il blocco “Assistente IA” e digitando un prompt da dare in pasto all’intelligenza artificiale.

Quest’ultima, dunque, inizierà a generare interi paragrafi di testo, creare elenchi e tabelle strutturati all’interno di un post e molto altro. Come se non bastasse, il Jetpack AI Assistant può anche modificare il tono di un post per renderlo più informale, divertente, empatico, o magari trasformarlo in un contenuto più professionale.

Stando a quanto dichiarato da Automattic, l’assistente IA supporta 12 lingue e permette di effettuare la traduzione automatica da una di esse a un’altra con pochi click. Infine, si occupa anche della correzione ortografica e grammaticale dei testi, sostituendo altri strumenti di terze parti e plugin.

Il nuovo blocco integrato a Jetpack consentirà agli utenti di completare 20 richieste come prova gratuita, mentre poi richiederà il pagamento di 10 dollari al mese.