Google annuncia due novità per Gmail e Meet

Google ha annunciato due utili novità per Gmail e Meet con altrettanti post pubblicati sul blog dedicato a Workspace. Gli utenti possono ora rispondere più velocemente alle email su Android e passare automaticamente alla modalità picture-in-picture durante le videochiamate su Chrome.

Risposte più rapide in Gmail

In precedenza, quando l’utente toccava il pulsante Rispondi, la finestra di composizione dell’email veniva aperta a schermo intero. Da ieri sera è invece disponibile (anche in Italia) una nuova modalità che velocizza la scrittura e l’invio delle risposte nell’app Gmail per Android (su iOS arriverà entro fine anno).

Dopo aver aperto il messaggio, l’utente noterà un box di testo nella parte inferiore. Toccando su Rispondi viene allargato il campo e può essere scritta la risposta senza perdere di vista l’email ricevuta. È presente anche l’icona per l’inoltro (la freccia verso destra), ma si aprirà la finestra a schermo intero. Toccando la doppia freccia si tornerà alla modalità precedente a schermo intero.

Picture-in-picture automatico in Google Meet

Quando viene aperta una nuova scheda del browser si perde la schermata della videochiamata con Google Meet su desktop. Era quindi necessario attivare manualmente la modalità picture-in-picture.

L’azienda di Mountain View ha aggiornato la versione web del servizio e ora la modalità picture-in-picture viene attivata in automatico quando l’utente clicca su un’altra scheda (solo su Chrome). Può essere comunque disattivata nelle impostazioni.

Entrambe le novità sono disponibili per tutti, quindi sia per gli utenti con account Google personale che per gli abbonati a Workspace.