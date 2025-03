Blender 4.4 rivede le animazioni e gli strumenti 3D

Blender 4.4 è l’ultima versione da poco rilasciata del noto editor di grafica 3D, gratuito e multipiattaforma che in questa versione introduce nuove funzionalità e miglioramenti che interessano le animazioni e gli strumenti per l’editing della modellazione 3D.

Blender 4.4: le novità della nuova versione

Blender 4.4 porta diverse aggiunte degne di nota, tra cui il supporto migliorato per il rendering GPU, che consente tempi di elaborazione più rapidi per progetti complessi. Il motore Cycles ora offre una migliore integrazione con le moderne schede grafiche, ottimizzando le prestazioni senza sacrificare la qualità visiva.

Grazie a un robusto supporto sia per Nvidia che AMD, in particolare per la recente nuova generazione di GPU RTX 5000 e RX 9000, vengono importanti novità come il rendering HIP RT di AMD, ora non più in stato sperimentale, che offre da subito un’esperienza più fluida.

Un’altra caratteristica significativa di Blender 4.4 è l’introduzione di nuovi strumenti di scultura, che offrono agli utenti un maggiore controllo nella modellazione di forme organiche. Questi strumenti includono pennelli aggiornati e un sistema di maschere migliorato, semplificando i flussi di lavoro per design dettagliati.

Viene poi aggiornato anche il nodo Geometry Nodes con nuovi nodi e opzioni di personalizzazione ampliate. Ciò permette agli utenti di creare sistemi procedurali più complessi direttamente all’interno dell’interfaccia di Blender.

Oltre alle nuove funzionalità, la nuova versione dell’editor 3D include numerosi miglioramenti della stabilità e correzioni di bug. L’interfaccia utente è stata perfezionata con una nuova capitalizzazione predefinita per i nomi dei file, oltre al rendering più rapido per quanto riguarda l’immagine di anteprima, insieme a una gestione dei colori più raffinata e possibilità di copiare e incollare elementi nell’editor UV con le classiche scorciatoie ” Ctrl+C ” e ” Ctrl+V “.

A queste modifiche, Blender 4.4 aggiunge sovrapposizioni riscritte, con origini e wireframe degli oggetti ora più prevedibili, backend sperimentale Vulkan aggiornato e molto altro che è possibile vedere nelle note di rilascio. Il download è disponibile nel sito ufficiale.