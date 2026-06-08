Microsoft aggiorna Defender nelle ISO di Windows

Ogni volta che Windows viene installato da zero tramite un’immagine ISO o WIM, la versione di Microsoft Defender inclusa nel supporto di installazione non è aggiornata. Le firme antivirus e i componenti di protezione possono risalire a diversi mesi prima e, nell’intervallo tra il completamento dell’installazione e il download degli aggiornamenti tramite Windows Update, il sistema rimane temporaneamente meno protetto.

Microsoft rilascia periodicamente aggiornamenti specifici per le immagini di installazione che chiudono questo gap. L’ultimo aggiornamento, security intelligence version 1.445.323.0, è disponibile adesso.

Microsoft chiude il gap di sicurezza nelle installazioni Windows tramite immagine ISO

Il pacchetto aggiorna tre componenti nelle immagini di installazione:

Platform version: 4.18.26040.7;

Engine version: 1.1.26040.8.;

Security intelligence version: 1.447.236.0.

Le definizioni aggiungono il rilevamento di trojan, backdoor, ransomware, stealer, AutoKMS e diversi malware. La versione delle definizioni (1.447.236.0) è stata rilasciata il mese scorso, la versione più recente al momento è la 1.451.297.0, che arriverà tramite Windows Update dopo l’installazione.

A quali sistemi si applica

L’aggiornamento copre Windows 11, Windows 10 ESU, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, LTSC 2019 e LTSB 2016, Windows Server 2022, 2019 e 2016. Se si scarica un’immagine Windows tramite il Media Creation Tool (MCT) ufficiale, le definizioni aggiornate dovrebbero essere incluse.

Per chi reinstalla Windows solo occasionalmente, il problema di solito è marginale, poiché Windows Update aggiorna Microsoft Defender quasi subito dopo l’installazione del sistema operativo. Tuttavia, il discorso cambia per le infrastrutture aziendali. Quando un’immagine Windows viene distribuita su decine o centinaia di PC, avere firme antivirus già aggiornate riduce al minimo la finestra temporale tra la prima accensione del dispositivo e l’arrivo degli aggiornamenti tramite Windows Update. Un intervallo breve, ma che in alcuni contesti può comunque esporre i sistemi a minacce già note.