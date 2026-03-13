 Microsoft aggiorna il Media Creation Tool con la build di marzo
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Microsoft aggiorna il Media Creation Tool con la build di marzo

Disponibile la nuova ISO di Windows 11 con gli update di sicurezza di marzo 2026. Si installa il sistema già aggiornato senza scaricare altre patch.
Microsoft aggiorna il Media Creation Tool con la build di marzo
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Disponibile la nuova ISO di Windows 11 con gli update di sicurezza di marzo 2026. Si installa il sistema già aggiornato senza scaricare altre patch.

Se si ha in programma un’installazione pulita di Windows 11, è il momento giusto. Microsoft ha aggiornato il Media Creation Tool con la build più recente del sistema operativo, che include tutti gli aggiornamenti della Patch Tuesday di marzo 2026. Si installa da zero e si parte già con gli aggiornamenti, senza dover scaricare settimane di patch dopo il primo avvio.

Microsoft aggiorna il Media Creation Tool con la build di marzo, cosa c’è di nuovo

Il Media Creation Tool, lo strumento ufficiale di Microsoft per creare chiavette USB avviabili e scaricare file ISO di Windows 11, ora scarica la versione 25H2, build 26200.8037, corrispondente all’aggiornamento di sicurezza di marzo. L’app in sé non è cambiata nella versione (verificabile da Proprietà > Dettagli), ma la build di Windows 11 che produce è aggiornata.

Microsoft aggiorna ormai il Media Creation Tool ogni mese, pochi giorni dopo il rilascio della Patch Tuesday. Una cadenza che garantisce a chi fa installazioni pulite di avere sempre accesso alla build più recente.

Per chi non lo conoscesse, il MCT è lo strumento che serve quando si vuole reinstallare Windows 11 da zero. Si può usare per scrivere il sistema operativo direttamente su una chiavetta USB o salvarlo come file ISO per modifiche successive, come saltare l’obbligo dell’account Microsoft, rimuovere i requisiti di TPM e Secure Boot, disabilitare la crittografia BitLocker predefinita e altro ancora.

Il Media Creation Tool si scarica dal sito ufficiale di Microsoft. In alternativa, è possibile scaricare il file ISO di Windows 11 direttamente dal sito, ma per scriverlo su USB servirà un’app di terze parti come Rufus.

Pubblicato il 13 mar 2026

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Tiziana Foglio
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13 mar 2026
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