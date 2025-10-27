BitLocker su Windows 11: come disattivare la crittografia forzata

Microsoft ha deciso che i nostri dati hanno bisogno di protezione. E lo ha deciso unilateralmente, senza consultarci, senza avvisarci. A partire da Windows 11 versione 24H2, il sistema operativo cripta automaticamente tutte le unità nel momento esatto in cui si configura un nuovo computer. BitLocker, quella funzione di sicurezza che una volta era un privilegio delle edizioni Professional, è ora democraticamente imposta a tutti, persino agli utenti Home che forse non sanno nemmeno cosa sia la crittografia.

BitLocker attivo senza avviso, ecco come disattivarlo

Il problema non è BitLocker in sé. La crittografia è utile, sacrosanta persino, se si vogliono proteggere dati sensibili da occhi indiscreti. Il problema è che Microsoft non chiede il permesso. Semplicemente cripta tutto e spera che la cosa passi inosservata fino a quando non è troppo tardi. E “troppo tardi” di solito significa dopo aver spostato il disco su un altro PC e improvvisamente non si riesce più ad accedere ai propri file.

Ci sono già storie terribili in giro di utenti che hanno perso dati perché non sapevano che le loro unità erano crittografate, non avevano salvato la chiave di recupero, e si sono ritrovati con dischi perfettamente funzionanti ma completamente inaccessibili.

Prima di tutto, bisogna controllare se le proprie unità sono state crittografate. Basta aprire Esplora file e guardare le icone dei dischi. Si vede un piccolo lucchetto accanto all’unità? Congratulazioni, la crittografia è attiva… Se il lucchetto è chiuso, l’unità è bloccata, quindi ci vuole la chiave per accedervi. Se è aperto, significa che si può ancora usare l’unità, ma la crittografia è comunque attiva dietro le quinte.

Come liberarsi di BitLocker

Per chi non desidera questa protezione non richiesta, c’è una buona notizia: BitLocker si può rimuovere. Ecco, come:

Cliccare con il tasto destro sull’unità che si vuole decriptare in Esplora file e selezionare “Gestisci BitLocker”. Si aprirà il Pannello di controllo.

Nella finestra del Pannello di controllo si vederà un elenco di tutte le tue unità e le relative opzioni BitLocker. Trovare quella che si vuole liberare e cliccare su “Disattiva BitLocker”. Se l’unità è bloccata, Windows chiederà la chiave di recupero.

Confermare la rimozione cliccando su “Disattiva BitLocker” nella finestra di avviso. Adesso arriva la parte divertente: aspettare.

La decrittografia può richiedere molto tempo, soprattutto se si ha un’unità grande piena di dati e un processore che ha visto giorni migliori. La cosa positiva è che si può continuare a usare il computer nel frattempo. Basta non spegnerlo, perché interrompere il processo a metà non è esattamente una mossa consigliata.

Prevenire è meglio che curare (specialmente con Microsoft)

Se si sta per fare un’installazione pulita di Windows 11 e si vuole evitare che BitLocker si attivi automaticamente, c’è un modo per prevenire il problema alla radice. Serve una piccola utility chiamata Rufus e un po’ di pazienza.

Scaricare Rufus dal sito ufficiale e procurarsi un’ISO di Windows 11, sempre dal sito Microsoft. Avviare Rufus, selezionare la chiavetta USB e caricare l’ISO scaricata. Fin qui, tutto normale.

Quando si clicca su “Avvia”, Rufus mostra una finestra con alcune opzioni aggiuntive per personalizzare l’installazione. C’è un’opzione che dice “Disabilita crittografia automatica dell’unità BitLocker”. va spuntata. Questa piccola casella è il proprio scudo contro le decisioni unilaterali di Microsoft.

Rufus preparerà la chiavetta USB con tutte le modifiche necessarie. Quando si userà quel supporto per installare Windows 11, il sistema non attiverà BitLocker automaticamente. L’installazione sarà pulita, senza crittografia forzata. Fine della storia.