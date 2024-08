Proton Drive: storage sicuro anche per le aziende

La software house svizzera ha completato l’offerta per le aziende. Dopo Proton Mail, Calendar, VPN e Pass arriva anche Proton Drive for Business. Il servizio di cloud storage garantisce la massima protezione dei file, grazie alla crittografia end-to-end. Rispetto alla versione consumer ci sono alcune importanti differenze.

Tre abbonamenti per le aziende

La software house svizzera sottolinea che i diretti concorrenti (Google, Dropbox e Microsoft) utilizzano un modello di business basato sulle inserzioni pubblicitarie. Proton Drive è la soluzione migliore in termini di privacy e sicurezza. Solo gli utenti (e le persone con le quali sono condivisi) possono accedere ai file. Nell’eventualità di un accesso non autorizzato ai server, i cybercriminali non vedranno nulla.

Gli utenti possono condividere i file senza limitazioni sulla dimensione, sincronizzare i file tra dispositivi, modificare i documenti con l’editor integrato, collaborare in tempo reale e gestire accessi e permessi. Gli amministratori IT possono stabilire determinati requisiti minimi per i dipendenti, come l’attivazione dell’autenticazione mulit-fattore.

La versione aziendale del servizio è accessibile gratuitamente agli abbonati Proton Business Suite (che include anche Mail, Calendar, Pass e VPN). Potranno sfruttare 1 TB di storage per utente e la cronologia file di 10 anni per ripristinare le versioni precedenti. Per il piano Enterprise è necessario contattare la software house.

Il piano Drive Professional include sempre 1 TB di storage per utente, ma la cronologia arriva solo a 365 giorni. Gli abbonamenti con pagamento annuale sono attualmente in offerta: 5,99 euro/mese/utente (Drive Professional) e 12,99 euro/mese/utente (Proton Business Suite).