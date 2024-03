LinkedIn punta sul gaming: in arrivo videogiochi sulla piattaforma

LinkedIn, il social media di proprietà di Microsoft, sta per fare il suo debutto nel settore del gaming online. Con oltre un miliardo di utenti attivi, la rete professionale su Internet più grande al mondo, mira ad aumentare il coinvolgimento degli utenti attraverso l’esperienza di gioco.

LinkedIn sta cavalcando l’onda del successo dei giochi di puzzle, come il fenomeno virale Wordle, che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. I primi tre titoli in sviluppo, “Queens“, “Inference” e “Crossclimb“, promettono di unire il divertimento dei rompicapo alla competizione tra colleghi e aziende.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!

There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!

Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw

— Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024