Wordle: le 5+1 alternative che devi provare

Il successo di Wordle è tale da aver portato in breve tempo alla comparsa di cloni e versioni alternative, con buona pace del New York Times che ha staccato un assegno importante per allungare la mani su quella originale. Se ti sei appassionato al gioco di parole più celebre del momento, dai uno sguardo a questi.

Prova queste 5+1 alternative a Wordle

Non solo termini di cinque lettere da indovinare, ma sfide in grado di mettere alla prova anche le conoscenze nell’ambito della geografia e in quello della matematica. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Buon divertimento.

Absurdle : sempre in inglese, ma con un meccanismo differente che cambia la parola segreta a ogni tentativo pur mantenendo buoni gli indizi forniti, provare per credere (link);

: sempre in inglese, ma con un meccanismo differente che cambia la parola segreta a ogni tentativo pur mantenendo buoni gli indizi forniti, provare per credere (link); Worldle : per gli amanti della geografia, bisogna indovinare il nome di un territorio dalla sua silhouette, ottenendo di volta in volta indicazioni sulla distanza da quello corretto (link);

: per gli amanti della geografia, bisogna indovinare il nome di un territorio dalla sua silhouette, ottenendo di volta in volta indicazioni sulla distanza da quello corretto (link); Nerdle : numeri e simboli matematici al posto delle lettere, si è chiamati a indovinare formule ed equazioni anziché parole (link);

: numeri e simboli matematici al posto delle lettere, si è chiamati a indovinare formule ed equazioni anziché parole (link); Le Mot : identico all’originale, ma in francese, per chi seguiva in televisione le puntate di Motus (link);

: identico all’originale, ma in francese, per chi seguiva in televisione le puntate di Motus (link); Wordle (ES) : come suggerisce il nome è la versione in spagnolo (link);

: come suggerisce il nome è la versione in spagnolo (link); [BONUS] Parole: la versione in italiano, ideale per chi ha poca dimestichezza con l’inglese (link).

Tra coloro che non hanno saputo resistere alla formula semplice e avvincente di Wordle c’è anche Google, che da qualche tempo nasconde un simpatico easter egg nel motore di ricerca: provate voi stessi.

Come testimoniano i valori registrati da Trends, la Wordle Mania è scoppiata anche in Italia. I volumi relativi alle query mosse dalla keyword nel nostro paese sono letteralmente esplosi nelle ultime settimane. Una curiosità: la regione che sembra essere più interessata al gioco è la Valle d’Aosta, seguita da Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna.