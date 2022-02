Wordle: c'è un simpatico easter egg su Google

Di tanto in tanto, Google nasconde un piccolo easter egg nel proprio motore di ricerca. Nulla che aggiunga (o tolga) funzionalità al servizio, ma un omaggio per celebrare una particolare ricorrenza, un personaggio o il trend del momento. L’ultimo scovato è dedicato a Wordle: provate voi stessi.

L’easter egg di Google dedicato a Wordle

Non bisogna far altro che digitare la query “wordle” per veder comparire un’animazione al posto del classico logo di bigG. Il risultato è quello mostrato nello screenshot qui sotto.

Vero e proprio fenomeno delle ultime settimane, Wordle ha conquistato anche l’Italia. Nel grafico qui sotto l’incremento nel volume di ricerche effettuate dal nostro paese (fonte Google Trends).

E pensare che il suo creatore, Josh Wardle, ha ideato il gioco come semplice passatempo per la propria compagna. La cosa è ben presto sfuggita di mano, conquistando milioni di giocatori in tutto il mondo e attirando l’interesse del New York Times che l’ha acquisito.

La formula è tanto semplice quanto avvincente e ricorda quella di alcuni show televisivi: bisogna indovinare la parola del giorno, sempre composta da cinque lettere. Si hanno a disposizione sei tentativi. Dopo ognuno si ottengono indizi utili a proseguire. Buon divertimento.

Chi ha difficoltà con l’inglese può cimentarsi con la versione in italiano si chiama PAR🇮🇹LE. Il principio di funzionamento non cambia.