Wordle è ovunque, arriva anche sul Game Boy

Nemmeno il Game Boy è rimasto immune al fenomeno Wordle. Scovato un porting del gioco per la datata console di casa Nintendo, indimenticata (e indimenticabile) da tutti coloro che hanno trascorso la propria infanzia e adolescenza tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. Dopotutto, la dinamica è tanto semplice da potersi adattare senza troppi problemi alle capacità di calcolo della piattaforma che ormai ha alle spalle oltre trent’anni.

Il porting GameBoy di Wordle è una realtà

A metterlo a disposizione è stato il ricercatore Stacksmashing (@ghidraninja su Twitter), condividendo sia la ROM sia il codice sorgente su GitHub. Il funzionamento è lo stesso già ben noto a coloro che si sono fin qui cimentati nella sfida. Nell’immagine qui sotto il risultato.

Wordle: come si gioca?

Creato nell’ottobre 2021 dallo sviluppatore Josh Wardle e inizialmente non destinato ad essere distribuito in pubblico, Wordle è ben presto diventato un fenomeno globale, tanto da stuzzicare l’attenzione del New York Times che all’inizio di febbraio ne ha annunciata l’acquisizione.

Come si gioca? Ispirato ad alcuni giochi di società e show televisivi, nella versione ufficiale l’obiettivo è quello di indovinare la parola del giorno, composta da cinque lettere. Il giocatore ha a disposizione un massimo di sei tentativi. Al termine di ognuno, le singole lettere sono evidenziate in color verde (se presenti nella posizione corretta), in giallo (se presenti, ma in un altra posizione) oppure in grigio (se non presenti), fornendo così indizi importanti per quello successivo.

Al termine di ogni partita è possibile condividere il risultato ottenuto nel formato seguente, sui social, via chat o altrove.

Wordle 234 5/6 ⬛🟨⬛🟨⬛

⬛⬛🟩🟨🟩

🟩🟨⬛⬛🟩

🟩🟩🟩⬛🟩

🟩🟩🟩🟩🟩

Non è trascorso molto prima di veder spuntare ovunque cloni e versioni localizzate per le lingue diverse dall’inglese, ora persino su Game Boy. C’è anche quella in italiano, battezzata PAR🇮🇹LE e messo a disposizione da Pietro Peterlongo.