Anthropic Claude 3: app per iOS e piano Team

Anthropic ha annunciato la disponibilità dell’app per iOS che permette di accedere a Claude 3 Sonnet e Opus, due dei tre modelli di IA generativa introdotti all’inizio di marzo. L’azienda statunitense ha inoltre aggiunto l’abbonamento Team che può essere condiviso tra 5 utenti.

Claude 3 su iOS e con Team

I nuovi modelli Claude 3 (Haiku, Sonnet e Opus) erano solo accessibili da sito web oppure tramite servizi di terze parti, come Amazon Bedrock, Microsoft Azure e Hugging Face. Ora gli utenti possono installare l’app iOS/iPadOS sui loro iPhone e iPad. La corrispondente versione per Android verrà rilasciata nelle prossime settimane.

Le funzionalità sono simili a quelle della versione web, quindi è possibile chiedere informazioni al chatbot, generare riassunti e bozze per le email e sfruttare le sue capacità multimodali. Gli utenti possono scattare una foto o caricare un’immagine già presente sul dispositivo e Claude analizzerà il contenuto in tempo reale.

Uno dei vantaggi della versione mobile è la sincronizzazione delle conversazioni. L’utente può avviare una chat su web e continuarla su smartphone o viceversa. L’app è gratuita per tutti. Cambia solo il modello utilizzato: Claude 3 Sonnet per gli utenti senza abbonamento, Claude 3 Opus per gli abbonati Pro e Team.

Quest’ultimo è il nuovo piano che offre l’accesso ai tre modelli ad un gruppo di almeno 5 persone. Il costo è 30 dollari/mese. Il piano Pro costa 20 dollari/mese, ma solo per un singolo utente. Le funzionalità sono le stesse: context window di 200K (analisi di documenti più lunghi e conversazioni più complesse), tool di amministrazione, accesso prioritario, nuove funzionalità in anteprima e altre.