Snapchat consentirà di modificare i messaggi dopo l'invio

Snap sta introducendo una serie di nuove funzioni su Snapchat, tra cui la possibilità di modificare i messaggi già inviati, le reazioni alle emoji, le reazioni alle mappe e una nuova funzione di promemoria alimentata dall’intelligenza artificiale. Queste novità promettono di rendere l’app ancora più coinvolgente e interattiva.

Modifica dei messaggi inviati: una soluzione per gli errori imbarazzanti

Una delle funzioni più attese è la possibilità di modificare i messaggi già inviati, consentendo agli utenti di correggere errori di battitura o altri errori imbarazzanti entro cinque minuti dall’invio, a condizione che il destinatario non abbia ancora aperto il messaggio. Questa funzione sarà inizialmente disponibile per gli abbonati a Snapchat Plus, seguendo l’esempio di X Premium che ha istituito un paywall per la stessa funzione più di un anno fa.

La modifica dei messaggi inviati sta diventando sempre più comune nelle app di messaggistica. Instagram e WhatsApp l’hanno introdotta l’anno scorso, e anche Apple l’ha inclusa in iOS 16.

L’intelligenza artificiale al servizio degli utenti

Snapchat sta lanciando anche nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale, che si aggiungono al chatbot My AI di Snap, alimentato da OpenAI e introdotto l’anno scorso. Gli utenti potranno chiedere a My AI di ricordare scadenze importanti, impostando un conto alla rovescia per non dimenticarsene.

Inoltre, Snap permetterà di generare abiti personalizzati per i Bitmoji utilizzando l’intelligenza artificiale. Inoltre, le lenti AI consentiranno di creare una versione degli utenti in stile Polaroid anni ’90 semplicemente fornendo un selfie.

Reazioni emoji e reazioni alle mappe

Per coloro che preferiscono le normali reazioni emoji ai messaggi, Snapchat ha introdotto questa funzione. Inoltre, gli utenti potranno inviare una reazione agli amici che condividono la loro posizione su Snap quando passano accanto a loro durante un tragitto o quando raggiungono il lavoro, ma è importante non farlo durante la guida.