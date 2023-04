Snapchat, chatbot My AI disponibile per tutti

Lo scorso febbraio Snapchat ha inserito ChatGPT all’interno dell’abbonamento Plus tramite My AI, chatbot basato su GPT-3.5 che consente agli utenti di dialogare liberamente con l’intelligenza artificiale all’interno della piattaforma social statunitense. Dopo una lunga fase di test, che ha richiesto anche l’intervento mirato per introdurre filtri e limiti d’utilizzo, Snapchat annuncia la disponibilità globale e gratuita del chatbot, anche senza la necessità di essere iscritti a Snapchat+.

Snapchat libera il suo chatbot

Con un annuncio sulla newsroom ufficiale, l’azienda madre Snap ha confermato quindi la disponibilità gratuita anche in Italia di My AI: basta menzionarla scrivendo @myai in qualsiasi conversazione per permetterle di unirsi e dialogare con chiunque partecipi alla chat. Tra le attività possibili, ad esempio, My AI scova i luoghi raccomandati nella Snap Map e li include nelle Lenti pertinenti. O ancora, l’intelligenza artificiale in questione permette di creare e trovare migliaia di Bitmoji uniche personalizzate.

Snapchat afferma di aver fatto passi da gigante per mettere a punto il chatbot e assicurarsi che agisca in modo appropriato. Secondo le stime dello staff, a oggi il 99,5% delle risposte di My AI è conforme alle linee guida della community e, se una risposta non piace, la si può sempre segnalare tramite lo strumento di feedback dedicato.

La stessa Snap scrive: