WhatsApp: modifica dei messaggi inviati da Android e Web

WhatsApp è indiscutibilmente il servizio di messaggistica istantanea più diffuso e apprezzato al mondo. Può contare su un’enorme base di utenti, ma purtroppo a differenza di altre soluzioni concorrenti propone un minor numero di opzioni. Ad esempio, manca la modifica dei messaggi inviati che invece è concessa da Telegram, ma fortunatamente c’è finalmente rimedio alla cosa!

WhatsApp: modifica dei messaggi inviati entro 15 minuti

Con la versione 2.23.10.13 beta di WhatsApp per Android, infatti, la popolare app di messaggistica di proprietà di Meta sta acquisendo la possibilità di modificare i messaggi di testo inviati. La stessa cosa può essere fatta pure tramite la beta del servizio accessibile da Web.

Per apportare modifiche ai messaggi inviati è sufficiente premere a lungo sul messaggio da editare, premere poi sul pulsante con i tre punti nell’angolo in alto a destra e selezionare l’opzione Modifica dal menu proposto.

Non viene posto un limite al numero di volte che è possibile modificare un messaggio inviato, ma è bene tenere presente che l’operazione è fattibile entro 15 minuti dall’invio dello stesso.

Inoltre, quando il testo viene cambiato compare la scritta Modificato all’interno della bolla del messaggio, in maniera tale che gli altri partecipanti alla conversazione possano rendersi conto della cosa.

Al momento, la feature è limitata solo a un piccolo gruppo di utenti e non è chiaro quando potranno accedervi i beta tester e neppure quando verrà avviato il rollout definitivo.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che si parla della possibilità di editare i messaggi inviati su WhatsApp. Delle “avvisaglie” c’erano già state mesi addietro, non solo per quel che riguarda la versione dell’app per Android, ma anche quella per iPhone.